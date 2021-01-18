«Интер» проведет ребрендинг и изменит название

Миланский «Интернационале» проведет ребрендинг и изменит название. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport и Il Corriere della Sera.

По информации источника, помимо названия «Интер» также сменит логотип.

Также сообщается о возможной смене спонсора Pirelli.

В нынешнем сезоне итальянской Серии A миланский клуб набрал 40 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее миланский «Интер» победил «Ювентус» в матче Серии А.