РПЛ могут сократить до 12 клубов
Российскую премьер-лигу (РПЛ) могут сократить до 12 клубов. Об этом сообщает «РБ-Спорт».
По информации источника, существует два варианта реформы.
При первом варианте РПЛ будет проходить в две части. В первой части сезона клубы РПЛ сыграют в два круга, по 11 матчей в каждом.
Во второй части сезона — будут разделены на две группы по шесть клубов, и вновь сыграют в два круга, по пять матчей.
В первой группе будут определены места в европейских кубках, а во второй — места в РПЛ.
При втором варианте РПЛ также будет проходить в две части. Первая часть — два круга, по 11 матчей в каждом. Вторая — два турнира плей-офф.
Первый турнир для первых восьми клубов, и розыгрыш мест в еврокубках.
Второй турнир для четырех клубов, и розыгрыш мест в РПЛ.
После 19 туров РПЛ нынешнего сезона на первой позиции с 41 очком расположился петербургский «Зенит». На втором месте с 37 очками идет московский ЦСКА. На третьей строчке с 35 очками — московский «Спартак».