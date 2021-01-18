Российскую премьер-лигу (РПЛ) могут сократить до 12 клубов. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, существует два варианта реформы.

При первом варианте РПЛ будет проходить в две части. В первой части сезона клубы РПЛ сыграют в два круга, по 11 матчей в каждом.

Во второй части сезона — будут разделены на две группы по шесть клубов, и вновь сыграют в два круга, по пять матчей.

В первой группе будут определены места в европейских кубках, а во второй — места в РПЛ.

При втором варианте РПЛ также будет проходить в две части. Первая часть — два круга, по 11 матчей в каждом. Вторая — два турнира плей-офф.

Первый турнир для первых восьми клубов, и розыгрыш мест в еврокубках.

Второй турнир для четырех клубов, и розыгрыш мест в РПЛ.

После 19 туров РПЛ нынешнего сезона на первой позиции с 41 очком расположился петербургский «Зенит». На втором месте с 37 очками идет московский ЦСКА. На третьей строчке с 35 очками — московский «Спартак».

Ранее ЦСКА вылетел на зимние сборы в Испанию.