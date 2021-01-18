Бывший игрок сборной России Тарасов поделился мнением о вакцине «Спутник V»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Тарасов поделился мнением о российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

По словам игрока, люди живут в страхе и не доверяют государству, и отношение к российской вакцине — подтверждение этому.

«Чем вызвано недоверие к вакцине? Ее за сколько сделали? За год? Люди десятками лет над таким работают.

Некоторые вообще боятся, что будут чипировать», — цитирует Тарасова «Чемпионат.com».

Напомним, что в СМИ сообщалось о возможной вакцинации игроков сборной России.

Ранее Дмитрий Тарасов рассказал о желании начать политическую карьеру.