Бывший игрок сборной России Тарасов поделился мнением о вакцине «Спутник V»
Карен Саркисян
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Тарасов поделился мнением о российской вакцине от коронавируса «Спутник V».
По словам игрока, люди живут в страхе и не доверяют государству, и отношение к российской вакцине — подтверждение этому.
«Чем вызвано недоверие к вакцине? Ее за сколько сделали? За год? Люди десятками лет над таким работают.
Некоторые вообще боятся, что будут чипировать», — цитирует Тарасова «Чемпионат.com».
Напомним, что в СМИ сообщалось о возможной вакцинации игроков сборной России.
Ранее Дмитрий Тарасов рассказал о желании начать политическую карьеру.
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