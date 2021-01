Овечкин признан третьей звездой матча «Питтсбург» — «Вашингтон»

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинз», сообщается на официальной странице клуба из Пенсильвании в Twitter.

Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Капитан столичного клуба забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Первой звездой признан нападающий «Питтсбурга» Джейк Гюнтцель, реализовавший победный буллит.

Вторым стал защитник «Пингвинз» Маркус Петтерссон. В его активе один гол.

Ранее сообщалось, что Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ.

