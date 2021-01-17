Овечкин признан третьей звездой матча «Питтсбург» — «Вашингтон»
Антон Борисов
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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинз», сообщается на официальной странице клуба из Пенсильвании в Twitter.
Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Капитан столичного клуба забросил шайбу и отдал результативную передачу.
Первой звездой признан нападающий «Питтсбурга» Джейк Гюнтцель, реализовавший победный буллит.
Вторым стал защитник «Пингвинз» Маркус Петтерссон. В его активе один гол.
Ранее сообщалось, что Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ.
Look at the stars.— Pittsburgh Penguins (@penguins) January 17, 2021
Look how they shine for you. pic.twitter.com/wWRiGPaEQJ
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