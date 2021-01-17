Брат Хабиба объяснил решение UFC убрать его бой из карда турнира с Макгрегором
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов объяснил решение промоушена перенести его поединок против Сергея Морозова.
Двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова считает, что причиной переноса стала возможная встреча с ирландцем Конором Макгрегором, чей поединок против американца Дастина Порье станет главным боем турнира UFC 257.
«Скорее всего, это сделано для того, чтобы мы здесь не пересекались, и на турнире тоже. У них такая политика. Они не хотят, чтобы мы видели друга друга. Все может произойти», — цитирует Нурмагомедова Sport24.
Боец считает, что встреча команд в одном помещении не закончилась бы хорошо.
«Человек не перестает ерунду говорить, оскорбляет и задевает честь других. В этом плане ему нужно измениться. Любой бой можно раскручивать, но не затрагивая честь и достоинство соперника», — добавил россиянин.
Ранее Макгрегор раскритиковал Нурмагомедова за решение завершить карьеру.