Тренер вратарей сборной Азербайджана Дмитрий Крамаренко вошел в тренерский штаб ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

Сообщается, что Крамаренко будет работать в московском клубе в качестве тренера вратарей.

Напомним, что Крамаренко играл за ЦСКА в период с 2002 по 2003 год.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее скончался бывший футболист ЦСКА Сергей Родин.