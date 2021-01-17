Панарин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ
Вадим Балканов
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Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил первую шайбу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Воспитанник челябинской школы хоккея поразил ворота Ильи Сорокина на 14-й минуте матча против «Нью-Йорк Айлендерс» и увеличил преимущество своей команды — 2:0.
Отметим, что для россиянина эта шайба стала 159-й в заокеанском чемпионате.
Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) на следующей неделе объявит о переносе чемпионата мира 2021 года из Белоруссии.
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