Панарин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил первую шайбу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Воспитанник челябинской школы хоккея поразил ворота Ильи Сорокина на 14-й минуте матча против «Нью-Йорк Айлендерс» и увеличил преимущество своей команды — 2:0.

Отметим, что для россиянина эта шайба стала 159-й в заокеанском чемпионате.

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) на следующей неделе объявит о переносе чемпионата мира 2021 года из Белоруссии.