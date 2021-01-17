Президент ИИХФ Фазель недоволен давлением от спонсоров ЧМ-2021
Вадим Балканов
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель недоволен давлением от спонсоров чемпионата мира 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его мнению, если компании продолжат поддерживать проведения мирового первенства в Белоруссии, то люди, пользующиеся их продуктами, станут от них отказываться, что будет негативно воздействовать на них.
Также Фазель отметил, что обеспокоен возможным бойкотом со стороны европейских стран, и заявил, что обстановка вокруг ЧМ-2021 будет лишь нагнетаться.
Ранее сообщалось, что Александр Георгиев, Артемий Панарин и Павел Бучневич стали тремя звездами нью-йоркского дерби «Айлендерс» — «Рейнджерс».
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