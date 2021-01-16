Тедеско прокомментировал подписание контракта с Хендриксом

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал подписание контракта с Йорритом Хендриксом, передает сайт красно-белых.

«Хендрикс — известный игрок, хорошо оснащенный технически. Он играл в топ-клубе и провел много матчей в Лиге чемпионов. Мы с нетерпением ждем начала работы с ним», — сказал Тедеско.



Напомним, Хендрикс перешел в «Спартак» из нидерландского «ПСВ».

Ранее Дмитрий Губерниев иронично отреагировал на трансфер Хендрикса в «Спартак».