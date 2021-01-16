УЕФА утвердил календарь матчей молодежного Евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил календарь молодежного чемпионата Европы.

Как сообщается на официальном сайте организации, турнир пройдет в Венгрии и Словении. На групповом этапе Евро сборная России сыграет с командами Исландии (25 марта в Дьёре), Франции (28 марта в Сомбатхее) и Дании (31 марта в Сомбатхее).

Финальная часть турнира состоится с 31 мая по 6 июня. Финал пройдет в Любляне.

Ранее Россия сообщила УЕФА о заинтересованности провести матчи молодежного Евро.