Аршавин назвал завершившего карьеру Руни «колхозником»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался об игре экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйна Руни, завершившего карьеру игрока.

«Сильный футболист. Телосложением на футболиста не похож, а больше на регбиста. Такой парень — колхозник. Простой работяга в плане вида. На поле много что мог делать. Хорошо владел телом при такой фактуре», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Бывший игрок сборной России отметил, что англичанин также хорошо играл на втором этаже, обладал высокой скоростью и великолепным ударом.

Руни стал исполняющим обязанности главного тренера «Дерби Каунти» в ноябре 2020 года, а 15 января с ним был заключен полноценный контракт, рассчитанный до 2023 года.

Ранее экс-форвард прокомментировал свое решение завершить карьеру.