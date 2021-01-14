Дзюба может пропустить первый сбор «Зенита»

Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба может пропустить первый сбор своей команды, который пройдет в ОАЭ, сообщает «СЭ».

Отмечается, что форвард сдал сомнительный тест на коронавирус.

Не исключено, что Дзюба либо присоединится к сине-бело-голубым позже, либо начнет тренироваться со второго этапа подготовки.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 41 очко.



Ранее Геннадий Орлов сравнил Дзюбу с ребенком.