Шлеменко поддержал идею проведения боя между Плющенко и хореографом Тутберидзе

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко высказался о конфликте хореографа Алексея Железнякова и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

13 января представитель группы Этери Тутберидзе заявил о желании подраться с экс-фигуристом. Победитель Игр принял вызов.

«А почему бы и нет? Считаю, что это положительная практика, если они выяснят это в рамках какого-то спорта: бокса или MMA, то есть на ринге. Потому что они же не стали выяснять отношения где-то в общественном месте», — цитирует Шлеменко «Спорт-Экспресс».

Также бывший чемпион Bellator считает, что фаворитом возможного поединка будет Плющенко.

Ранее хореограф Тутберидзе объяснил решение вызвать на дуэль двукратного олимпийского чемпиона.