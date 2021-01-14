Макгрегор назвал Хабиба жирным слоном и обвинил в проваленном взвешивании

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор считает, что чемпион промоушена Хабиб Нурмагомедов провалил взвешивание перед боем против американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254.

«Хабиб выглядит как слон. Сейчас он похож на маленького жирного слона. Он здорово проводит время…

Не думаю, что он сделал вес к своему последнему бою. Все его взвешивание выглядело странно, очень необычное поведение на весах», — заявил Макгрегор в интервью YouTube-каналу The MacLife.

После победы над Гэтжи Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры.

Ранее глава UFC Дана Уайт высказался о возможном бое-реванше Нурмагомедов — Макгрегор.