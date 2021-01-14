Агутин провел тренировку с бойцом UFC Олейником

Заслуженный артист России Леонид Агутин провел тренировку с бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексеем Олейником.

«Спасибо большому Дэну за идею! И Спасибо Алексею Олейнику за познавательный мастер-класс и замечательную беседу!

Алексей – двукратный̆ чемпион мира по боевому самбо и легенда MMA!» — написал Агутин в Facebook.

Также певец пожелал российским бойцам смешанного стиля успехов на международной арене.

Ранее Олейник огласил дату проведения боя и имя предстоящего соперника.