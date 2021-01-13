«Краснодар» вышел из отпуска
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
«Краснодар» вышел из отпуска. Об сообщает официальный сайт краснодарского клуба.
Сообщается, что часть игроков провели восстановительные тренировки в Краснодаре.
Напомним, что зимний сборной краснодарского клуба пройдет в Дубае (ОАЭ) с 14 по 27 января.
После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» набрал 30 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет со сборной свободных агентов Испании.