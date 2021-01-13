«Краснодар» вышел из отпуска

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«Краснодар» вышел из отпуска. Об сообщает официальный сайт краснодарского клуба.

Сообщается, что часть игроков провели восстановительные тренировки в Краснодаре.

Напомним, что зимний сборной краснодарского клуба пройдет в Дубае (ОАЭ) с 14 по 27 января.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» набрал 30 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет со сборной свободных агентов Испании.