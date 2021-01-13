«Ювентус» обыграл «Дженоа» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

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Туринский «Ювентус» обыграл генуезское «Дженоа» в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась в дополнительное время со счетом 3:2.

В составе «Ювентуса» забитыми мячами отметились Деян Кулушевски, Альваро Мората и Хамза Рафья.

В составе «Дженоа» — Леннарт Чиборра и Филиппо Мелегони.

Таким образом, туринский клуб вышел в четвертьфинал Кубка Италии.

Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» и вышел на первое место в АПЛ.