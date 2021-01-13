Игрок «Спартака» Урунов отреагировал на информацию о переходе в «Рубин»

Полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов отреагировал на информацию о возможном трансфере в казанский «Рубин».

«Ухожу ли я из «Спартака»? Время покажет. «Рубин»? Ничего не слышал об этом», — цитирует Урунова «Спорт-Экспресс».

Футболист перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. Он принял участие в девяти матчах, в которых забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Урунов может вернуться в «Уфу» в зимнее трансферное окно.