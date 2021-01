В НХЛ выявлено 27 положительных результатов тестирования на коронавирус

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала на официальной странице в Twitter заявление по результатам тестирования на коронавирусную инфекцию.

Сообщается, что в 31 клубе НХЛ было выявлено 27 положительных результатов тестирования на коронавирус.

Напомним, что в период с 30 декабря по 11 января было проведено 12 000 тестов.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» будет транслировать матчи нового сезона НХЛ.

Statement from the @NHL on COVID-19 Testing Results. https://t.co/mlq0XeD6LR pic.twitter.com/2qHy3Rtb1E