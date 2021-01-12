РПЛ и РФС обсудили возможность замены в случае подозрения на сотрясение мозга
Карен Саркисян
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Российская премьер-лига (РПЛ) и Российский футбольный союз (РФС) обсудили возможность дополнительной замены в случае подозрения на сотрясение мозга. Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.
Медицинский комитет РФС разработает предложения на основе инициативы Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).
Совещание РПЛ и медкомитета РФС состоится 12 января.
Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет со сборной свободных агентов Испании.