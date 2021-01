Глава МИД Латвии Ринкевич выступил против проведения ЧМ-2021 в Белоруссии

Глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в Twitter выступил против проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в Белоруссии.

По мнению главы МИД Латвии, проведение чемпионата мира в Минске недопустимо.

Ринкевич считает, что репрессии против мирных демонстрантов, в том числе спортсменов, делают такое мероприятие аморальным и противоречащим принципам спортивного поведения.

«Мы ждем окончательного решения Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ) по этому вопросу», – написал Ринкевич.

Ранее Лукашенко рассказал о готовности Белоруссии провести ЧМ-2021 без Латвии.

I reiterate position of Latvia that organising World Ice Hockey Championship in #Minsk is completely unacceptable, repressions against peaceful demonstrators, including athletes, makes such event immoral & contrary to the principles of sportsmanship. We await @IIHFHockey decision https://t.co/LmutonNgRW