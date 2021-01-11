В интернете появилось видео игры Хабиба в футбол
Андрей Черников
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В Twitter UFC on BT Sport появился ролик, на котором российский боец Хабиб Нурмагомедов играет в футбол.
Стоит отметить, что с Хабибом играл экс-игрок итальянского «Милана» Кларенс Зеедорф.
8 января Нурмагомедов поделился фото с нидерландцем. Он заявил, что встретился с любимым футболистом своего отца Абдулманапа Нурмагомедова.
24 октября Хабиб одолел американца Джастина Гэтжи. После поединка он объявил о завершении карьеры.
Ранее Хабиб пообщался по видеосвязи с Криштиану Роналду.
�� Khabib Nurmagomedov has the burst of pace to beat the full-back ��— UFC on BT Sport (@btsportufc) January 11, 2021
Then went for the single leg on Clarence Seedorf �� pic.twitter.com/0mcduW2V9C