В интернете появилось видео игры Хабиба в футбол

В Twitter UFC on BT Sport появился ролик, на котором российский боец Хабиб Нурмагомедов играет в футбол.

Стоит отметить, что с Хабибом играл экс-игрок итальянского «Милана» Кларенс Зеедорф.

8 января Нурмагомедов поделился фото с нидерландцем. Он заявил, что встретился с любимым футболистом своего отца Абдулманапа Нурмагомедова.



24 октября Хабиб одолел американца Джастина Гэтжи. После поединка он объявил о завершении карьеры.

Ранее Хабиб пообщался по видеосвязи с Криштиану Роналду.

Khabib Nurmagomedov has the burst of pace to beat the full-back



Then went for the single leg on Clarence Seedorf pic.twitter.com/0mcduW2V9C