Ассоциация гольфистов США расторгла контракт на проведение чемпионата на поле Трампа

Профессиональная ассоциация гольфистов Соединенных Штатов Америки (PGA of America) объявила о расторжении контракта на проведение чемпионата PGA of America 2022 на поле для гольфа президента США Дональда Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Об этом сообщает официальный Twitter PGA of America.

Сообщается, что решение было принято после беспорядков, в которых сторонники Трампа штурмовали Капитолий в Вашингтоне.

Напомним, что в результате беспорядков погибли пять человек.

Ранее жители Японии выступили против проведения Олимпийских игр 2021 года.