Ассоциация гольфистов США расторгла контракт на проведение чемпионата на поле Трампа

Профессиональная ассоциация гольфистов Соединенных Штатов Америки (PGA of America) объявила о расторжении контракта на проведение чемпионата PGA of America 2022 на поле для гольфа президента США Дональда Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Об этом сообщает официальный Twitter PGA of America.

Сообщается, что решение было принято после беспорядков, в которых сторонники Трампа штурмовали Капитолий в Вашингтоне.

Напомним, что в результате беспорядков погибли пять человек.

"The PGA of America Board of Directors voted tonight to exercise the right to terminate the agreement to play the 2022 PGA Championship at Trump Bedminster." — Jim Richerson, PGA of America President