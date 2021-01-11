Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заразился коронавирусом
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает АБН.
По мнению тренера, он заразился коронавирусом в конце 2020 года.
Мишин считает, что мог подхватить вирус на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
«Температуры нет, но есть слабость. Плюс у меня нет аппетита и вся еда кажется невкусной», — добавил он.
Напомним, что Алексей Мишин является тренером чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой.
Ранее сообщалось, что финал Кубка России по фигурному катанию перенесут в Москву.