«Ахмат» расторг контракт с полузащитником Ивановым

Грозненский «Ахмат» расторг контракт с полузащитником Олегом Ивановым.

Отмечается, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Я не умею прощаться и не хочу. Каждому из вас - руководству республики и клуба, моим партнерам, персоналу, болельщикам безмерно благодарен за все. Мы ели один хлеб, делили радости побед и горечь поражений, горд и рад, что был частью этой истории», — приводит слова Иванова официальный сайт команды.

Хавбек выступал за «Ахмат» с 2012 года. Он принял участие в 243 матчах, в которых забил 17 мячей и отдал 30 результативных передач.

Ранее в московском «Спартаке» прокомментировали новость о переходе двух игроков в «Ахмат».