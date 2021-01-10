Большунов поделился эмоциями от победы на «Тур де Ски»
Антон Борисов
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Российский лыжник Александр Большунов поделился эмоциями от победы на «Тур де Ски».
«Очень рад выиграть «Тур де Ски» второй год подряд. Это огромная честь — выиграть такую большую гонку. Этот «Тур де Ски», несмотря на то что было восемь гонок и десять дней, прошел на одном дыхании. Для меня он реально пролетел», — цитирует Большунова «Чемпионат.com».
Спортсмен отметил, что соревнования прошли в полной безопасности.
Ранее сообщалось, что российский лыжник Денис Спицов выиграл масс-старт на заключительном этапе многодневки «Тур де Ски».