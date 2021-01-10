Тарасова отреагировала на перенос финала Кубка России в Москву

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о переносе финала Кубка России в Москву.

Соревнования были запланированы на 23 — 27 февраля в Великом Новгороде.

«Прекрасно, что Финал Кубка России перенесли в Москву. Это будет подарок московским любителям фигурного катания и всем фанатам, которые приедут по проторенной дорожке. Это великолепная новость», — цитирует Тарасову РИА «Новости».

Ранее о переносе сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.