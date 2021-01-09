Тренер отреагировал на намеки швейцарских СМИ на допинг у российских лыжников

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер жестко отреагировал на материал швейцарского издания Blick о российских лыжниках.

В заметке, которая вышла под заголовком «Все эти русские чисты?», автор усомнился в чистоте российских спортсменов.

«Просто позор, что за заработанные тяжелым трудом успехи снова и снова приходится оправдываться. К сожалению, бессчетного количества антидопинговых проверок недостаточно для этих некомпетентных и невежественных «сенсационных» журналистов», — приводит слова немца «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что в пятерку лучших по итогам масс-старта вошли четверо россиян.