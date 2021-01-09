«Бавария» впервые за десять лет проиграла в Бундеслиге, ведя в счете в два мяча

Мюнхенская «Бавария» впервые за десять лет проиграла в матче чемпионата Германии, ведя со счетом 2:0.

Во встрече 15-го тура Бундеслиги против менхенгладбахской «Боруссии» действующий чемпион страны уверенно вел в счете, однако еще до перерыва Йонас Хофманн оформил дубль, а в начале второй 45-минутки Флориан Нойхаус забил победный мяч.

В предыдущий раз «Бавария» не смогли удержать преимущество в два мяча 5 февраля 2011 года в матче с «Кельном» (2:3).

Также мюнхенский клуб потерпел первое поражение с сентября 2020 года. Тогда команда проиграла «Хоффенхайму» (1:4).

Ранее сообщалось, что «Бавария» обыграла «Майнц» в матче 14 тура немецкой Бундеслиги.