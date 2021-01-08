«Сочи» пожелал удачи молодежной команде «Астон Виллы» перед игрой с «Ливерпулем»

Российский футбольный клуб «Сочи» обратился к бирмингемской «Астон Вилле», которая сыграет молодежным составом в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Ливерпуля».

Ранее в «Астон Вилле» была зафиксирована вспышка коронавируса, из-за которой футболисты основного состава и тренерский штаб клуба не смогут принять участие во встрече.

«Удачи вам, ребята!» — написали представители пресс-службы «Сочи» в Twitter.

В матче 23-го тура Российской премьер-лиги сезона-2019/2020 «Сочи» сыграл против молодежного состава «Ростова». Донской клуб также пострадал из-за коронавируса и не смог выставить на игру футболистов основы. Руководство «Ростова» просило соперников о переносе встречи, однако представители «Сочи» ответили отказом. Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 10:1 в пользу хозяев.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» закрыла тренировочную базу из-за вспышки коронавируса.