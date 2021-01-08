Норвежка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Спортсменка преодолела дистанцию в 7,5 км за 23 минуты 54 секунды.
Второй к финишу пришла шведка Ханна Оберг, третьей — Лиза Тереза Хаузер из Австрии.
Лучшей из россиянок стала Евгения Павлова. Она показала шестой результат.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию гонки.
Ранее Дмитрий Губерниев назвал причину массового снятия биатлонистов с «Ижевской винтовки».