Норвежка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Спортсменка преодолела дистанцию в 7,5 км за 23 минуты 54 секунды.

Второй к финишу пришла шведка Ханна Оберг, третьей — Лиза Тереза Хаузер из Австрии.

Лучшей из россиянок стала Евгения Павлова. Она показала шестой результат.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию гонки.

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