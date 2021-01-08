«Химки» хотят выкупить Мирзова у «Спартака»
Вадим Балканов
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«Химки» изъявили желание выкупить нападающего Резиуана Мирзова у столичного «Спартака». Об этом сообщает «СЭ».
По словам министра спорта Московской области Романа Терюшкова, на данный момент никаких контактов с красно-белыми насчет полноценного трансфера форварда не было.
Чиновник отметил, что в стане «Химок» довольны работой Мирзова и готовы предложить ему долгосрочный контракт.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 27-летний игрок провел семь матчей и забил четыре мяча.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев поделился мнением о нападающем столичного «Спартака» Александре Кокорине.