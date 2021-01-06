Радимов не понял смысла публикации Игнатьевым танца с пивом

Главный тренер второй команды петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился в своем Twitter мнением о ролике с нападающим казанского «Рубина» Иваном Игнатьевым, который на пляже исполнил танец, держа при этом в руках бутылку пива.

По его мнению, 22-летний форвард не совершил ничего криминального, однако своими действиями спровоцировал поток агрессии со стороны простых любителей футбола.

Напомним, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Игнатьев оформил на свой лицевой счет два мяча.

Ранее сообщалось, что у двух игроков «Милана» перед матчем 16-го тура чемпионата Италии с туринским «Ювентусом» выявили коронавирус.