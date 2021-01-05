Советский хоккеист и депутат Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Фетисов высказался о проблемах российского хоккея, передает Sport24.

По словам Фетисова, он имеет право говорить о том, что видит, и то, что считает нужным.

«Мы столько вложили в развитие хоккея, что просто обидно, что у нас не появляются игроки уровня, который мы увидели у Канады», — добавил он.

Ранее национальная команда Канады обыграла сборную России и вышла в финал МЧМ-2021.