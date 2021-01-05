Капитан «Ливерпуля» прокомментировал поражение от «Саутгемптона»

«Саутгемптон» обыграл «Ливерпуль» в матче 17 тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне и завершилась со счетом 1:0.

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал результат игры.

«Не так мы хотели начать год, но продолжаем идти, сделаем все возможное. Нам предстоит изменить ситуацию», — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что некоторые игроки «Челси» разочарованы тактикой Лэмпарда в последних матчах.