Абрамович может пригласить Шевченко на должность наставника «Челси»

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить лондонский «Челси». Об этом сообщает Le10Sport.

По информации источника, владелец клуба Роман Абрамович рассматривает вариант с уходом Фрэнка Лэмпарда с поста рулевого «синих».

В качестве одной из возможных замен фигурирует имя Шевченко, который в 2004 году становился обладателем приза «Золотой мяч».

Ранее сообщалось, что руководство «Челси» не обсуждало потенциальную отставку главного тренера Фрэнка Лэмпарда.