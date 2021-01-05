Абрамович может пригласить Шевченко на должность наставника «Челси»
Вадим Балканов
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Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить лондонский «Челси». Об этом сообщает Le10Sport.
По информации источника, владелец клуба Роман Абрамович рассматривает вариант с уходом Фрэнка Лэмпарда с поста рулевого «синих».
В качестве одной из возможных замен фигурирует имя Шевченко, который в 2004 году становился обладателем приза «Золотой мяч».
Ранее сообщалось, что руководство «Челси» не обсуждало потенциальную отставку главного тренера Фрэнка Лэмпарда.