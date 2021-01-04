Губерниев поделился мнением о работе Ларионова с молодежной сборной России

Журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе Игоря Ларионова с молодежной сборной России по хоккею, передает «Чемпионат.com».

«Я давно знаком с Ларионовым. Хорошо, что сейчас он работает тренером. Сегодня у него серьезнейшая проверка», — сказал Губерниев.

Напомним 5 января россияне сыграют с Канадой в матче 1/2 финала молодежного чемпионата мира. Встреча начнется в 2:00 по московскому времени.



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