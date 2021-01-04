«Зенит» пристально наблюдает за полузащитником «Удинезе» Де Паулем

Петербургский «Зенит» пристально наблюдает за полузащитником «Удинезе» Родриго Де Паулем. Об этом сообщает Tuttosport.



Также за 26-летним хавбеком следят итальянские «Интер» и «Милан».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии аргентинец провел 14 матчей, в которых смог трижды отличиться и отдать одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев назвал главное условие для работы тренера-иностранца в клубе.