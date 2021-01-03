Тренер поделился ожиданиями от матча сборной России с командой Канады на МЧМ-2021

Хоккейный тренер Федор Канарейкин поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с национальной командой Канады на молодежном чемпионате мира по хоккею 2021 года, передает «Чемпионат.com».

По мнению Канарейкина, шансы сборной России и команды Канады в предстоящей встрече 50 на 50.

«Пожелаю нашей команде успеха и показать свою лучшую игру», — добавил он.

Встреча МЧМ-2021 Россия — Канада состоится 5 января. Начало — 20:00 мск.

Ранее сборная России обыграла команду Германии и вышла в полуфинал МЧМ-2021.