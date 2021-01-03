«Ростов» не рассматривает вариант с приобретением Кокорина

«Ростов» не рассматривает вариант с приобретением форварда московского «Спартака» Александра Кокорина, передает «СЭ».

Также желто-синие не рассматривает такой вариант, как часть сделки с красно-белыми по хавбеку Матиасу Норманну.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Кокорин провел десять матчей, забив два мяча.



Ранее Кокорина высмеяли за фотографию в костюме и кроссовках.