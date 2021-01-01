Канарейкин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала МЧМ по хоккею Россия — Германия

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала молодежного чемпионата мира по хоккею Россия — Германия, передает РИА «Новости».

«Во всех линиях мы сильнее. Главное, чтобы ребята были готовы к игре, психологически правильно вошли в эту игру. В составе немцев есть несколько игроков, которые высоко котируются на молодежном драфте». — сказал Канарейкин.

Напомним, встреча начнется 2 января в 20:00 по московскому времени.



Ранее стали известны все пары 1/4 финала МЧМ по хоккею.