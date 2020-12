Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром топ-5 лиг 2020 года. Об этом сообщает Gracenote.

За 12 месяцев нынешнего года 35-летний форвард сумел забить 33 мяча.

Второе место в списке бомбардиров занял поляк Роберт Левандовский, защищающий цвета мюнхенской «Баварии», третье — Чиро Иммобиле из римского «Лацио».

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан остался разочарован ничьей в игре 16-го тура чемпионата Испании против «Эльче».

