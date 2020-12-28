Нурмагомедов включил Макгрегора в тройку сильнейших бойцов в UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ» включил ирландского бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора в тройку сильнейших бойцов легкого веса в UFC.

По мнению Нурмагомедова, в легком весе всегда была высокая конкуренция.

Российский боец считает, что тройка сильнейших бойцов легкого веса в UFC на данный момент — Конор Макгрегор, Дастин Порье и Ислам Махачев.

«Больше всего шансов на пояс у победителя пары Конор — Порье», — добавил он.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры после победы над американским бойцом MMA Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Ранее Нурмагомедов рассказал о переговорах с UFC о возвращении в октагон.