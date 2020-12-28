Месси ответил на вопрос об уходе из «Барселоны»

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси в интервью испанскому телеканалу La Sexta ответил на вопрос об уходе из каталонского клуба.

По словам нападающего, он не ведет переговоров с каким-либо клубом.

Месси отмечает, что точно не перейдет в «Реал» или «Атлетико».

«Не знаю, покину ли я «Барселону», поговорим об этом по окончании сезона. Но я надеюсь оставаться в клубе и после завершения карьеры», — добавил он.

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