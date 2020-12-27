Футболист подмосковных «Химок» Денис Глушаков назвал самую ценную футболку в его коллекции.

«Самая ценная футболка в моей коллекции? Нет, не Месси. Ее видели уже многие. Сейчас для меня самый важный экземпляр — футболка моего дяди», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».



В текущем сезоне Глушаков провел десять матчей, забив один мяч.



Ранее Глушаков отреагировал на увольнение Массимо Карреры из АЕКа.