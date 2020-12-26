Назван состав сборной России на матч с командой США на МЧМ

Назван состав сборной России на матч молодежного чемпионата мира по хоккею против команды США.

Национальная сборная выступит в следующем составе:

вратари: Аскаров — Ахтямов;

1-е звено: Мухамадуллин — Чистяков, Амиров — Хуснутдинов — Подколзин;

2-е звено: Чайка — Кузнецов, Грицюк — Сафонов — Чинахов;

3-е звено: Кирсанов — Князев, Спиридонов — Афанасьев — Фирстов;

4-е звено: Бычков — Башкиров, Пономарев — Бардаков — Грошев.

Для России это первая игра на турнире. Встреча начнется в 05.30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Германия проиграла Финляндии на МЧМ.