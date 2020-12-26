Назван состав сборной России на матч с командой США на МЧМ
Назван состав сборной России на матч молодежного чемпионата мира по хоккею против команды США.
Национальная сборная выступит в следующем составе:
вратари: Аскаров — Ахтямов;
1-е звено: Мухамадуллин — Чистяков, Амиров — Хуснутдинов — Подколзин;
2-е звено: Чайка — Кузнецов, Грицюк — Сафонов — Чинахов;
3-е звено: Кирсанов — Князев, Спиридонов — Афанасьев — Фирстов;
4-е звено: Бычков — Башкиров, Пономарев — Бардаков — Грошев.
Для России это первая игра на турнире. Встреча начнется в 05.30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что Германия проиграла Финляндии на МЧМ.
Есть состав на стартовый матч на молодёжном чемпионате мира!— Хоккей России (@russiahockey) December 26, 2020
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��Вратари: Аскаров, Ахтямов
⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/ZF2HDZhX1R