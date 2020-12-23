Гинер не стал выделять Влашича среди всех футболистов ЦСКА
Анастасия Мартыненко
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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о хорватском полузащитнике армейской команде Николе Влашиче, передает «Спорт-Экспресс».
Гинер отметил, что не согласен с тем, что Влашич является самой важной частью команды, потому что в футболе все взаимосвязано, и индивидуальность отходит на второй план.
«Однако футбол – коллективная игра. И нет Влашича или Дивеева, Акинфеева или Чалова поодиночке. Это не борьба и не бокс, поэтому один игрок не может быть активом, единственным лидером. Без остальных ребят не будет Влашича», — заявил Гинер.
Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев отреагировал на слухи о выдвижении в Госдуму.