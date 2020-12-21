Влашич пообещал болельщикам ЦСКА титул чемпионов России
Карен Саркисян
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич пообещал болельщикам московского клуба титул чемпионов России, передает «Спорт-Экспресс».
По словам полузащитника, он хочет пожелать болельщикам ЦСКА здоровья и счастья на Новый год.
Влашич пообещал, что в 2020 году московский клуб выиграет каждый матч.
«Надеюсь, подарим вам чемпионский кубок!» — добавил он.
Ранее сообщалось, что Влашич признан лучшим футболистом России 2020 года.