Влашич пообещал болельщикам ЦСКА титул чемпионов России

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич пообещал болельщикам московского клуба титул чемпионов России, передает «Спорт-Экспресс».

По словам полузащитника, он хочет пожелать болельщикам ЦСКА здоровья и счастья на Новый год.

Влашич пообещал, что в 2020 году московский клуб выиграет каждый матч.

«Надеюсь, подарим вам чемпионский кубок!» — добавил он.

Ранее сообщалось, что Влашич признан лучшим футболистом России 2020 года.