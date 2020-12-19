Дубль Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Парму»

В очередном матче 13-го тура чемпионата Италии «Парма» уступила туринскому «Ювентусу».

Встреча прошла в Парме на стадионе «Эннио Тардини» при пустых трибунах и завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:0.

В составе победителей дубль на свой лицевой счет оформил португальский нападающий Криштиану Роналду. Еще по разу отличились швед Деян Кулусевски и испанец Альваро Мората.

После этого успеха подопечные Андреа Пирло набрали 27 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице Серии А.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Серии А.