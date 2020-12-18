РФС пожизненно отстранил трех арбитров за участие в договорном матче

Российский футбольный союз (РФС) пожизненно дисквалифицировал трех арбитров за участие в договорном матче Кубка России между «Чайкой» и «Армавиром». Об этом сообщает пресс-служба организации на своем официальном сайте.

Также на пять лет отстранен от футбольной деятельности инспектор матча Х. Алиев.

Помимо этого, больше никогда не сможет работать в футболе бывший генеральный директор «Чайки» Олег Баян.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Роман Широков опроверг информацию о выплате денежной компенсации.